Le PSG ne compte pas se séparer de Lee Kang-in cet hiver

Ces dernières heures, une rumeur évoquait des possibles envies de départ de Lee Kang-in. Mais le PSG ne compterait pas se séparer de son international sud-coréen.

Arrivé au PSG lors du mercato estival 2023, Lee Kang-in est l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique cette saison (24 matches, 14 titularisations, 1366 minutes de temps de jeu, six buts, deux passes décisives). Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu. Hier, The Ahtletic expliquait que même s’il était un joueur important de la rotation du PSG, l’international sud-coréen (23 ans) serait ouvert à un nouveau challenge et étudierait les différentes options qu’il a entre les mains.

Le PSG refusera toutes les offres

Le média américain expliquait également que le PSG ne comptait pas se séparer de son numéro 19. Une information confirmée par Ben Jacobs. Le journaliste spécialiste du mercato indique que le PSG ne compte pas vendre l’ancien de Majorque lors de ce mercato hivernal. Si Arsenal apprécie Lee Kang-in, le club anglais n’a pas pris contact avec le PSG, avance Ben Jacobs. Ce dernier conclut en expliquant que toutes les offres qui seraient présentées aux dirigeants parisiens lors de ce mercato hivernal seraient rejetées.