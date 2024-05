Souvent dans le collimateur du fair-play financier de l’UEFA ces dernières années, le PSG ne risquerait aucune sanction cette saison et rentre peu à peu dans les clous.

Entre son recrutement massif et une masse salariale conséquente ces dernières années, le PSG a souvent été sous la menace du fair-play financier de l’UEFA. À l’été 2022, l’instance européenne l’avait même sanctionné d’une amende de 65M€, dont 55M€ avec sursis et le club parisien devait suivre un « plan de redressement » sur les trois saisons suivants sous peine de sanctions. Et depuis, le PSG est devenu un élève studieux. La saison passée déjà, les Rouge & Bleu avaient respecté les exigences fixées par l’instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l’UEFA, ce qui lui avaient permis d’éviter une sanction. Et selon les informations de L’Equipe, « au vu des documents déjà transmis par le club parisien cette saison, il devrait une nouvelle fois ne pas avoir de pénalités puisqu’il suit le plan de retour à l’équilibre qui lui a été assigné. »

Les départs des gros salaires soulagent les finances du PSG

Même si au niveau national, le PSG a affiché une perte de 110M€ au 30 juin 2023 dans les bilans présentés par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), la belle campagne en Ligue des champions (demi-finales), les départs de gros salaires de Lionel Messi et Neymar Jr, ainsi que l’accord entre la LFP et fonds d’investissement CVC (200M€) permettront au club parisien de faire face sereinement au fair-play financier de l’UEFA. « Paris doit recevoir 116,5 millions d’euros qui seront appréciables pour ses comptes et sa capacité à recruter cet été. » À cela s’ajoute aussi le départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, qui soulagera encore un peu plus la masse salariale des Rouge & Bleu.

Un retour dans les clous du PSG qui est de toute façon indispensable, car sinon le champion de France se risque à quelques sanctions comme « le fait de ne pas pouvoir inscrire plus de 23 joueurs sur la liste A par rapport au maximum de 25 joueurs prévus dans le règlement des compétitions », « l’interdiction d’inscription de nouveaux joueurs sur sa liste A lors des compétitions interclubs de l’UEFA », ou pire encore, en cas de dérapage sévère, « une exclusion de la prochaine compétition interclubs de l’UEFA pour laquelle le club se qualifierait », rappelle L’E. Mais, le PSG est très loin de tout cela et remonte même la pente.