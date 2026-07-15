Le PSG ne devrait pas recruter au milieu lors de ce mercato

Le mercato du PSG n’a pas encore vraiment commencé. Le PSG viserait plusieurs postes à renforcer mais il ne devrait pas tenter de s’offrir un nouveau milieu de terrain.

Pour renforcer son effectif, le PSG viserait plusieurs postes. Un attaquant pour pallier le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, un latéral gauche back-up à Nuno Mendes, qui devrait être Lucas Digne, et un ailier. Le nom de Yan Diomande est avancé depuis plusieurs semaines dans cette optique. En ce qui concerne le milieu de terrain, le PSG ne devrait pas renforcer ce secteur de jeu.

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Ayyoub Bouaddi n’a jamais été une piste concrète

En effet, selon les informations de Fabrice Hawkins, depuis la prolongation de Senny Mayulu, les dirigeants du PSG ont acté qu’il n’y aurait pas de recrutement au milieu. « Bien qu’apprécié par les dirigeants, Ayyoub Bouaddi n’a jamais été une piste concrète pour cet été », assure le journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport. L’international marocain pourrait quitter Lille et prendre la direction de la Premier League, où une bataille entre les clubs est annoncée prochainement. Fabrice Hawkins conclut en confirmant que Fabian Ruiz a prolongé son contrat avec le PSG d’un an avec une année en option. L’international espagnol est donc lié avec les doubles champions d’Europe jusqu’en juin 2028.