Le PSG ne devrait pas se lancer dans le dossier Michael Olise

Selon les dernières rumeurs, Michael Olise souhaiterait quitter le Bayern Munich cet été. Même s’il est associé de longue date à l’international français, le PSG ne devrait pas bouger dans ce dossier.

Meilleur club d’Europe lors des deux dernières saisons, le PSG est associé à de très nombreux joueurs en période de mercato. Beaucoup aimeraient jouer au PSG et sous les ordres de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens fixent des postes à renforcer et ciblent les joueurs en conséquence. Des opportunités de marché peuvent aussi intervenir de temps en temps. Michael Olise aurait pu en être une. Actuellement au Bayern Munich, l’international français aurait des envies d’ailleurs selon plusieurs médias. Souvent associé à Michael Olise, le club de la capitale ne devrait pas bouger cet été dans ce dossier selon les informations de L’Equipe. « Entre le PSG et Michael Olise, l’histoire ressemble à un rendez-vous manqué qui n’aura pas de deuxième chance cet été. Il y a deux ans déjà, le club de la capitale s’était concrètement positionné pour arracher l’international français à Crystal Palace. Mais l’histoire avait tourné court : le joueur avait poliment décliné et privilégié le projet du Bayern Munich, jugé plus attractif », avance le quotidien sportif.

Le PSG ne veut plus dépenser des sommes folles lors des mercatos

Si la direction du PSG conserve une immense estime pour le talent d’Olise, l’idée de lancer une offensive cet été a rapidement été balayée. En interne, ce dossier est qualifié sans détour de potentiel « cauchemar ». Autrement dit : un feuilleton à rallonge, énergivore, et sans aucune garantie de succès, lance L’Equipe. « Il vaut mieux chercher le nouvel Olise qu’Olise », souffle-t-on au club. D’autant que les relations amicales entre Paris et le Bayern Munich incitent à la lucidité. Côté parisien, on ne croit pas une seconde à une vente du joueur cet été. « Ou alors pas à moins de 200 millions d’euros », glisse-t-on. Un montant prohibitif pour un PSG qui refuse catégoriquement de replonger dans ses travers du passé, assure le quotidien sportif. En ce sens, l’aspect salarial représente un second obstacle infranchissable. Le PSG estime les émoluments d’Olise à plus de 20 millions d’euros par an en cas de transfert. Une grille salariale dans laquelle le champion de France ne veut plus s’engouffrer pour maintenir une cohésion de vestiaire, conclut L’Equipe.













