Le PSG ne ferme pas la porte à un départ de Gonçalo Ramos

Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, l’attaquant portugais, Gonçalo Ramos, ne sera pas retenu par sa direction en cas d’offre intéressante.

Actuellement concentré sur sa Coupe du monde des clubs, le PSG prépare aussi la saison prochaine. Et une réflexion va être menée au niveau du secteur offensif. En effet, quelques départs sont souhaités comme Randal Kolo Muani et Marco Asensio, prêtés respectivement à la Juventus et à Aston Villa en seconde partie de saison. D’autres pourraient aussi quitter le club parisien selon les offres. Il s’agit de Lee Kang-In et Gonçalo Ramos.

Gonçalo Ramos n’a pas demandé à partir

Concernant le Portugais, Luis Enrique compte sur lui pour faire souffler les cadres (44 matches disputés, 18 buts). Mais, l’attaquant de 24 ans est surtout utilisé comme un joueur de rotation. De quoi remettre en question son avenir chez les Rouge & Bleu ? D’après L’Equipe, l’ancien de Benfica n’est pas dans une situation idéale mais n’a pas demandé son départ cet été, lui dont le contrat court jusqu’en juin 2028 avec les champions d’Europe. Cependant, du côté de la direction parisienne, le son de cloche est différent. « Le PSG serait disposé à ouvrir la porte en cas d’offre intéressante, mais son prix d’achat (65 M€ + 15 M€ de bonus) complique l’affaire », rapporte le quotidien sportif. La semaine passée, l’international portugais avait répondu aux nombreuses rumeurs à son sujet, après un intérêt annoncé de la Juventus : « Je suis très bien ici ! C’est normal que tout le monde parle un peu, mais pour moi ce n’est rien. » Reste désormais à savoir si Gonçalo Ramos a changé son point de vue, lui qui n’a pas marqué de points lors de la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs.