Le PSG ne fermera pas la porte à un départ de Kolo Muani

Depuis son arrivée au PSG durant le mercato estival 2023, Randal Kolo Muani n’a pas réussi à s’imposer comme un joueur important de la rotation de Luis Enrique. Un départ pourrait être envisagé dès cet hiver.

Recruté contre 90 millions d’euros le dernier jour du mercato estival 2023 par le PSG, Randal Kolo Muani a beaucoup de mal à justifier l’énorme investissement des dirigeants parisiens à son égard. La saison dernière, il avait participé à 39 rencontres toutes compétitions confondues pour neuf buts et six passes décisives. Cette saison, il n’a joué que treize matches toutes compétitions confondues (deux titularisations, 425 minutes de temps de jeu). Il a marqué deux buts et délivré une passe décisive, hier soir, lors du succès contre Toulouse (3-0). Même s’il rappelle à chaque interview qu’il compte rester au PSG et tenter de s’imposer, il pourrait plier bagage dans les prochains mois.

Le PSG ouvre la porte à un départ

Selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport Deutschland, un départ du numéro 23 du PSG que ce soit sous la forme d’un prêt ou d’un transfert sec cet hiver ou lors du mercato estival 2025, n’est pas à exclure. Les dirigeants parisiens seraient ouverts à laisser partir l’international français, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG. Il y a des pistes, mais aucune décision finale n’a encore été prise, conclut Florian Plettenberg.