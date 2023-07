Déjà intéressé il y a quelques mois de cela, le PSG songerait à revenir à la charge pour Johan Bakayoko. Son club, à savoir le PSV Eindhoven, ne se montrera toutefois pas tendre en affaires.

Le PSG semble avoir très faim et des ambitions très marquées durant l’intersaison. Cinq joueurs ont déjà rallié les rangs rouge et bleu : Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Lucas Hernandez et Kang-in Lee. Cher Ndour, dont l’officialisation ne devrait plus tarder, sera le sixième renfort acté par Luis Campos. Rien que ça. Mais le décideur portugais a d’autres dossiers sur la table. Certains prestigieux et d’autres un peu plus surprenants.

🇧🇪🔴 Le #PSV intransigeant dans le dossier Johan #Bakayoko ! Face à l'explosion rapide du #DiablesRouges chez les vice-champions d'#Eredivisie, les dirigeants bataves n'écouteront pas d'offres inférieures à 35M€.

🇫🇷🔵🔴 Le #PSG – qui avait déposé 8M€ + 7M€ en bonus fin… pic.twitter.com/e6b4Fa19qV — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 10, 2023

Le PSG ne lâche pas Johan Bakayoko

On apprend par exemple que le PSG serait toujours intéressé par la venue de Johan Bakayoko. Le très percutant ailier belge de 20 ans commence, doucement mais sûrement, à sortir son épingle du jeu sous la tunique de son club formateur. Un état de fait qui pousse sa direction à se montrer un chouïa plus gourmande à son sujet dans le cadre d’un hypothétique transfert. Sacha Tavolieri, spécialiste du football belge, nous indique ainsi que le club batave n’écoutera apparemment aucune offre en-dessous d’une certaine somme. Le montant de 35 millions d’euros est évoqué par le journaliste. Il précise, en outre, que le club de la capitale serait toujours à l’affût, alors qu’une proposition aurait été faite par l’entité parisienne auprès du PSV pour Johan Bakayoko il y a plusieurs mois de cela. Le Milan AC serait également intéressé.