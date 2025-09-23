Le PSG ne libérera pas Quentin Ndjantou pour la Coupe du monde U20

Face aux nombreuses blessures dans son effectif, le PSG a décidé de retenir son attaquant de 18 ans, Quentin Ndjantou, convoqué pour la Coupe du monde U20.

Avec les nombreux blessés dans son effectif, le PSG compte bien s’appuyer sur certains jeunes de son centre de formation. Alors qu’il avait décidé de limiter ses séances collectives à une vingtaine de joueurs jusque-là, le club parisien va faire évoluer ses habitudes, comme le rapporte L’Equipe.

Quentin Ndjantou monte avec l’équipe professionnelle

Dans ce cadre, les champions d’Europe ont décidé de ne pas libérer son attaquant de 18 ans, Quentin Ndjantou, pourtant convoqué par le sélectionneur U20 français Bernard Diomède pour la Coupe du monde U20 (27 septembre – 19 octobre au Chili). Le staff parisien entend le faire monter en équipe première pour participer aux entraînements, ce qui a déjà été le cas ce mardi. Performant mercredi dernier en Youth League avec un triplé face à l’Atalanta Bergame (5-1), l’attaquant des U19 semble compatible avec la philosophie de jeu de Luis Enrique. Un autre jeune est également montré avec les professionnel ce mardi, Mathis Jangeal (17 ans).