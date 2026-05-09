Le PSG ne pourra pas officiellement être sacré champion de France ce week-end

Le PSG doit encore jouer trois matches de Ligue 1 avant la fin de la saison. Alors qu’il avait la possibilité d’officialiser son titre de champion de France ce week-end, il devra encore attendre pour le faire.

Leader de la Ligue 1 avec six points d’avance sur Lens avant la 33e journée ce week-end, le PSG avait la possibilité de s’offrir officiellement le titre de champion de France, le 14e de son histoire et le cinquième de suite. Pour cela, il y avait une condition. Il fallait que le club de la capitale l’emporte contre le Stade Brestois, au Parc des Princes, et que le RC Lens, son concurrent, ne l’emporte pas contre Nantes lors de cette 33e journée.

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Possiblement titré à Lens

Si le PSG affronte les Brestois demain soir (21 heures, Ligue 1+), le RC Lens recevait, lui, le FC Nantes hier soir. Avec une équipe fortement remaniée, les Lensois ont longtemps buté sur des Nantais qui devaient impérativement s’imposer pour encore croire en un sauvetage en Ligue 1. Mais après avoir vu un but lensois être refusé pour une faute de main, le FC Nantes a craqué à l’approche des dix dernières minutes. Il s’est incliné (1-0) et retrouvera la Ligue 2 la saison prochaine. Les Lensois, eux, ont validé leur qualification en Ligue des champions et repoussé le titre du PSG. En cas de victoire contre Brest, le PSG reprendrait six points d’avance en tête. Il serait officieusement champion, lui qui a une différence de buts largement supérieure à Lens (+43 contre +29). Il pourrait ainsi officialiser son titre sur la pelouse de… Lens lors du match en retard de la 29e journée de Ligue 1 mercredi soir.