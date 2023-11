Alors que chacun y va de sa petite rumeur, Nasser al-Khelaïfi ne répondra plus des rumeurs étendue sur l’avenir de Kylian Mbappé dans les médias.

Encore cette semaine, les rumeurs autour d’un transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid font surface dans la presse. L’idée de voir le Français sous le maillot Merengue hante les esprits des journalistes, ce qui a tendance a agacer Nasser al-Khelaïfi. En effet, le président du Paris Saint-Germain avait déjà fait comprendre son détachement avec ces bruits de couloirs après le communiqué officiel de La Casa Blanca dernièrement : « Je n’ai pas vu leur déclaration, nous sommes tous concentrés sur nous-mêmes et sur notre football, pas sur les autres. Kylian continue d’accomplir de grandes choses et peut-être que les gens le prennent pour acquis, mais personne n’a joué deux finales de Coupe du Monde et même marqué un triplé. Je le répète : Kylian est le meilleur au monde, c’est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France. Il a un effet positif sur nos jeunes, il nous aide à construire notre avenir. »

Plus un mot sur les rumeurs

Aujourd’hui, l’information se confirme depuis l’Espagne. Le journaliste de La Cope, Dani Gil, affirme que Nasser al-Khelaïfi ne se prononcera plus sur les futures rumeurs autour de Kylian Mbappé et le Real Madrid (ou autres clubs). Le président souhaite se concentrer uniquement sur le sportif et la belle saison en préparation. Les attentes et objectifs sont désormais les maîtres mots du dirigeant parisien, qui voit le numéro 7 comme un exemple pour la jeunesse dans la capitale.