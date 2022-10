Le PSG ne veut pas d’un retour des Ultras à Boulogne

On le sait, un tournant décisif a eu lieu dans les tribunes du Parc des Princes avec l’instauration du plan Leproux. Il aura fallu attendre l’année 2016 pour voir le retour des Ultras au sein du stade rouge et bleu. Mais aujourd’hui, certains aimeraient plus et notamment le retour des Ultras du côté de Boulogne.

Même si le Parc des Princes d’avant le plan Leproux n’a jamais refait surface, le Collectif Ultras Paris a permis une amélioration notable. Surtout, cela a également permis de renouer le dialogue entre les Ultras et le PSG. Un effort consenti, mais qui ne devrait, pour l’heure, ne pas aller plus loin que cela. En effet, interrogé par France Bleu Paris sur un possible retour des Ultras au sein de la tribune Boulogne, le PSG s’est montré des plus catégoriques. Le club a ainsi indiqué que des tentatives avaient été faites dans le passé en ce sens, mais que les résultats n’ont pas du tout été probants. Pire, les indications de l’époque auraient même été alarmantes. Toujours selon le PSG, si certaines personnes seraient motivées par de louables intentions, ce ne serait pas le cas de tout le monde : le projet de « faire revivre l’ancien Boulogne » étant évoqué par le club de la capitale. Ce qui va à l’encontre du but primaire du PSG : que les supporters parisiens puissent venir au stade en famille en toute sérénité. Ce projet est donc bel et bien à écarter aujourd’hui.