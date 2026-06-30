Le PSG ne veut pas entendre parler d’un départ de Barcola

Bradley Barcola sera l’un des dossiers chauds de ce mercato estival. Les informations autour de son avenir sont contradictoires ces derniers jours. Le PSG compte le conserver dans son effectif.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola sera l’un des dossiers chauds du mercato estival parisien. Depuis plusieurs mois, il négocie pour une prolongation de contrat. Mais les deux parties n’ont pas encore trouvé de terrain d’entente. Avec les rumeurs des possibles arrivées de Yan Diomande et Maghnes Akliouche, l’international français pourrait vouloir quitter les Rouge & Bleu cet été. Ces derniers jours, les informations autour de l’avenir de Bradley Barcola sont contradictoires. Il y a quelques semaines, on expliquait qu’il était intransférable alors qu’hier on évoquait le fait que le PSG pourrait ouvrir la porte à un départ de son numéro 29.

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Même si des joueurs arrivent en attaque

Ce mardi, David Ornstein, journaliste pour The Athletic, fait un point sur le dossier Bradley Barcola. Et selon le journaliste, le PSG considère Bradley Barcola comme non transférable même si des joueurs doivent arriver dans le secteur offensif des Rouge & Bleu et que les discussions pour une prolongation de contrat s’étirent encore. David Ornstein indique que les départs de Gonçalo Ramos, de Kang-in Lee et de Randal Kolo Muani créent de l’espace dans l’effectif et financièrement. Le journaliste avance que le PSG, qui ne veut pas le vendre, estime que les sommes annoncées dans les médias pour Bradley Barcola sont totalement erronées et qu’il devrait être évalué bien au-delà des 150 millions d’euros. Intéressé, Liverpool commence à prospecter d’autres cibles, dont Crysencio Summerville, Yankuba Minteh, Said El Mala ou encore Matias Fernandez-Pardo.