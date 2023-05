Le PSG ne veut pas voir ses supporters à Troyes

Pour le compte de la 34e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse de Troyes. Une rencontre on ne peut plus important sur le plan sportif et comptable, mais les projecteurs pourraient tout de même s’orienter en direction des tribunes du Stade de l’Aube et plus précisément du parcage visiteur. Ce dernier devrait sonner creux ce dimanche soir.

Alors qu’il s’apprêtait à accueillir près de 450 Ultras du PSG, le parcage visiteur du Stade de l’Aube restera vide ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video). S’ils programmaient encore leur déplacement à Troyes, en bus, ce dimanche matin, les membres du Collectif Ultras Paris ont reçu un mail de la part du service billetterie du Paris Saint-Germain. Ce dernier avait pour but de les informer de l’annulation et le remboursement de leur billet. « Une sanction du club suite aux insultes des supporters devant la maison de Neymar mercredi dernier« , écrit RMC Sport. Dans son mail adressé à ses supporters, le club de la capitale conclu : « En conséquence il n’y a donc pas lieu de vous déplacer« . Cependant, nos confrères d’RMC Sport qualifie de « fort probable » la possibilité de voir les 450 membres du CUP faire le déplacement dans l’Aube afin de rejoindre les abords du stade. Si ce scénario ce dessine, c’est la préfecture du département qui prendra en charge le cortège parisien.

🚨 [Info CS] Selon des sources proches des supporters, le PSG est remonté suite aux actions qui ont eu lieu cette semaine.



🚨 [Info CS] Selon des sources proches des supporters, le PSG est remonté suite aux actions qui ont eu lieu cette semaine.

Conséquence : Le club a décidé de suspendre les billets réservés au CUP pour le déplacement à Troyes 🎟️❌ — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 6, 2023

Ces informations concordent avec le son de cloche émanant de sources proches des supporters recueillis par Canal Supporters ce samedi. En effet, le club serait bel et bien remonté suite aux actions menées cette semaine par les supporters parisiens et c’est en ce sens qu’il ne souhaite pas voir ses supporters rejoindre Troyes ce dimanche soir. Il faudra donc suivre de près les intentions du Collectif Ultras Paris et les potentielles actions dans les heures et jours à suivre.