Le PSG n’est pas intéressé par la venue de Federico Valverde

Ces dernières heures, une rumeur venue d’Espagne faisait écho d’un intérêt du PSG pour Federico Valverde. Mais le PSG n’est pas intéressé par le joueur du Real Madrid.

Presque chaque jour, un joueur est associé au PSG. Ce mercredi, une rumeur évoquait un intérêt du club de la capitale pour le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde. Selon cette rumeur, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, aurait récemment échangé avec l’entourage de Federico Valverde. Il avait voulu savoir les intentions de l’international uruguayen (27 ans), encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le club madrilène, et qui pourrait changer d’air cet été après son altercation avec son coéquipier Aurélien Tchouaméni.

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Il n’est pas le profil recherché par Luis Enrique

Mais selon les informations de Onze Mondial, personne au PSG n’a contacté l’entourage de Federico Valverde ces derniers jours. Il n’est pas le profil recherché par Luis Enrique et ne fait l’objet d’aucune discussion en interne. Fidèle à sa méthode, le club a déjà ciblé des profils précis depuis bien longtemps, dans le cas où il faudrait bouger cet été, indique Marc Mechenoua. Paris, qui devrait bouger sur un attaquant côté droit, faux pied et peut-être une pointe, voire un défenseur central, n’a pas prévu de se renforcer au milieu de terrain, conclut Onze Mondial.