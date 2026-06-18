Le PSG n’est plus sous la surveillance de l’UEFA

Surveillé par l’UEFA depuis 2023, le PSG a réussi à redresser ses finances pour rentrer dans les clous du fair-play financier. Un objectif atteint et salué par l’instance européenne.

Si le PSG brille sur le plan sportif depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, le club parisien est également exemplaire sur le plan économique. Surveillé depuis 2023 par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le club de la capitale avait été épinglé en raison d’un déficit trop important. L’instance européenne lui avait ainsi infligé une amende de 65M€, dont 55M€ avec sursis. Face à cette situation, la formation parisienne était dans l’obligation de signer un accord pour atteindre un déficit n’excédant pas les 60M€ sur les trois saisons à venir, sous peine de se voir infliger d’autres sanctions.

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Le PSG a atteint l’objectif final de l’accord signé en 2023

Et le double champion d’Europe a parfaitement rempli sa mission. À l’inverse de l’Olympique de Marseille, qui a été sanctionné d’une lourde amende (une exclusion européenne avec sursis et une amende de 10M€), le PSG et l’AS Monaco ont réussi à redresser leurs finances. En effet, comme le rapporte L’Equipe, « ils ne sont plus sous le coup d’une surveillance après trois ans d’études poussées, comme ce fut le cas pour d’autres clubs européens (AC Milan, Besiktas, Inter Milan, Royal Antwerp et Trabzonspor). » Une annonce confirmée par l’UEFA ce jeudi : Ils « ont atteint l’objectif final de l’accord de règlement en se conformant à la règle sur les revenus du football au cours de la saison 2025-2026 (c’est-à-dire en couvrant les périodes de déclaration se terminant en 2023, 2024 et 2025) et sont donc sortis du régime de règlement. »

Pour rappel, l’UEFA avait fixé trois principaux axes d’amélioration sur trois ans : Ne pas avoir d’impayés (envers d’autres clubs, joueurs, etc.), ne déplorer aucun déficit de plus de 60 M€ sur les trois derniers exercices et limiter les dépenses consacrées aux salaires, aux transferts et aux commissions des agents à 70 % des recettes du club. Une très beau redressement réalisé par le PSG, notamment grâce à ses belles performances sportives lors des saisons 2024-2025 et 2025-2026.