Cet été, le PSG a ciblé plusieurs postes à renforcer. Les dirigeants parisiens souhaiteraient recruter un défenseur, plusieurs milieux et un attaquant. Pour le défenseur, le nom de Milan Skriniar est associé au club de la capitale et pourrait devenir parisien dans les prochains jours. Pour le milieu, les cibles se nomment Vitinha et Renato Sanches. En ce qui concerne l’attaque, on parle de Gianluca Scamacca et Robert Lewandowski. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG observerait de loin l’évolution d’un autre attaquant, Gabriel Jesus.

Arsenal en avance dans le dossier

Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international brésilien (25 ans) devrait quitter Manchester City cet été. Avec l’arrivée d’Erling Haaland, il devrait voir son temps de jeu baisser et préférerait se relancer un nouveau défi après cinq ans chez les Cityzens. Dans ce dossier, Arsenal est en avance. Selon le spécialiste du mercato, les négociations pour une arrivée de Jesus chez les Gunners sont très avancées mais il y a encore des détails à régler. Le club londonien aimerait rapidement conclure ce deal pour éviter des rebondissements. Fabrizio Romano conclut en expliquant que le PSG et Tottenham observent de loin l’évolution de ce dossier.