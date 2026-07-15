Le PSG officialise la signature d’un jeune talent

Ce mercredi, le PSG a officialisé la signature du premier contrat professionnel de son jeune gardien Arthur Vignaud.

Ils sont nombreux à avoir décidé de quitter leur club formateur durant l’intersaison. Au sein de la génération 2008, c’est même une véritable fuite qui s’est opérée avec les départs notamment d’Emmanuel Mbemba, Mathys Jangeal ou encore Aymen Assab. Mais le club de la capitale a tout de même réussi à conserver quelques talent. C’est notamment le cas d’Adam Ayari et d’Arthur Vignaud.

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Arthur Vignaud et sa fierté de signer avec son club de cœur

Concernant ce dernier, il a bien signé son premier contrat professionnel avec le PSG, comme le club l’a officiellement confirmé ce jour. Le titi parisien, âgé de 18 ans, a signé pour trois saisons, soit jusqu’en 2029. Il jouera le rôle de quatrième gardien derrière Matveï Safonov, Lucas Chevalier et Alessandro Longoni.

« Pouvoir signer mon premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, mon club de cœur, est une immense fierté, a notamment déclaré Arthur Vignaud après cette officialisation. Je suis très heureux de franchir ce nouveau cap. Je vais continuer à travailler dur au quotidien et à tout donner pour ce maillot. »