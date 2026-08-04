Le PSG officialise le prêt de Khalil Ayari vers Dunkerque

C’était annoncé, c’est désormais officiel : Khalil Ayari évoluera du côté de Dunkerque la saison prochaine. Le prêt de l’espoir tunisien vient d’être officialisé.

Grand espoir du football tunisien, Khalil Ayari a rejoint le groupe espoir du Paris Saint-Germain en provenance du Stade Tunisien il y a un an de cela. D’abord sous forme de prêt, puis Luis Campos a levé son option d’achat estimée à 1,5 millions d’euros. Et le gaucher, réputé pour sa technique soyeuse, a débuté la préparation avec Luis Enrique et son groupe. Cela aura toutefois été de très courte durée.

Khalil Ayari file en Ligue 2

Car oui, le PSG a décidé d’envoyer Khalil Ayari en prêt afin qu’il puisse parfaire ses gammes tranquillement. Dans cette optique, comme annoncé ce lundi, le joueur de 21 évoluera à Dunkerque, en Ligue 2, la saison prochaine. « L’attaquant de 21 ans est prêté une saison, sans option d’achat, par le Paris Saint-Germain à l’USL Dunkerque en Ligue 2. Le club lui souhaite une très bonne saison », ont ainsi officialisé les Rouge et Bleu sur leur site officiel.

Khalil Ayari prêté à l'USL Dunkerque.



L'attaquant de 21 ans est prêté une saison sans option d’achat par le Paris Saint-Germain à l’USL Dunkerque (Ligue 2). Le Club lui souhaite une très bonne saison.



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Une très bonne chose pour Khalil Ayari. Le PSG confirme, en outre, que ce prêt n’est assorti d’aucune option d’achat. Le gaucher sera donc de retour dans un an, avec une bonne saison dans les jambes, on l’espère.