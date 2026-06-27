Le PSG officialise son maillot extérieur pour la saison 26/27

Le Paris Saint-Germain et Nike ont officiellement dévoilé ce vendredi le nouveau maillot extérieur que porteront les joueurs parisiens lors de la saison 2026-2027.

Il n’y a pas que la Coupe du Monde dans la vie ! Le PSG est en vacances, et prépare sa nouvelle saison (qu’on espère historique). Et en ce samedi, le Paris Saint-Germain a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour cet exercice 26/27. À dominante blanche, cette nouvelle tunique revisite l’emblématique bande centrale du club en s’inspirant du « son de Paris », un concept mis en avant par le PSG pour accompagner cette nouvelle identité visuelle.

Un maillot inspiré de l’énergie de Paris

Dans son communiqué, le Paris Saint-Germain explique que ce nouveau maillot extérieur a été imaginé pour représenter « l’énergie collective » qui anime la capitale et accompagne le club lors de ses déplacements. La traditionnelle bande centrale est ainsi réinterprétée grâce à un dégradé de fines rayures verticales allant du rouge au bleu marine.

Le club précise que ce choix graphique s’inspire à la fois de l’univers de l’Op Art et de la scène électronique parisienne afin de créer une impression de mouvement et de rythme. Le PSG met également en avant un nouvel écusson lenticulaire, conçu pour faire évoluer les nuances de rouge et de bleu selon l’angle de vue, apportant un effet de relief au maillot.

Une campagne déjà lancée avant la commercialisation

Au-delà du design, le Paris Saint-Germain présente cette tenue comme un hommage à la musique, à la culture et à ses supporters, avec le « son de Paris » comme fil conducteur de cette campagne. Avant son dévoilement officiel, le maillot avait déjà été aperçu dans le film mondial de Nike RIP the Script, où Kim Kardashian et son fils le portaient. La personnalité américaine a ensuite partagé plusieurs photos sur ses réseaux sociaux avec cette nouvelle tunique.

Le PSG rappelle également que le rappeur Gazo a été le premier à arborer publiquement ce maillot lors de la Fête de la Musique, à l’occasion de l’événement « Fête de Paname » organisé par SNIPES, partenaire du club.

Le nouveau maillot extérieur est disponible à partir du 27 juin sur la boutique officielle du Paris Saint-Germain, dans les boutiques officielles du club, sur le site de Nike ainsi qu’à la Nike House of Innovation de Paris. Le club précise enfin que la collection sera complétée par une tenue d’entraînement ainsi qu’une ligne sportswear et lifestyle à compter du 11 juillet.