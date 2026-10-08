Le PSG officialise son partenariat avec L’Oréal

Avec ses succès sur le terrain, le PSG est un club qui attise les convoitises des plus grandes marques. Ce jeudi, il a officialisé son partenariat avec L’Oréal.

Le PSG est l’un des clubs les plus suivis au monde. Il a des supporters partout dans le monde et ses performances sur le terrain lui permettent d’être l’un des meilleurs clubs au monde, si ce n’est le meilleur. Avec ces constats, il attise les convoitises des marques, qui veulent associer leurs noms au double champion d’Europe. Annoncé depuis quelques jours, le partenariat avec la marque de cosmétique L’Oréal a été officialisé ce jeudi après-midi. Dans son communiqué, le PSG annonce un partenariat stratégique avec L’Oréal Groupe jusqu’en 2028. Cette collaboration réunit, pour la première fois, ces deux collectifs aux racines parisiennes. Ensemble, ils partagent une même ambition : faire rayonner une vision contemporaine de l’excellence française à travers le monde, fondée sur l’innovation, la performance et l’inspiration.

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L’Oréal s’associe pour la première fois à une équipe de football

« Le Paris Saint-Germain et L’Oréal Groupe ont en commun un même ancrage : Paris et sa région. Nés dans la capitale, les deux groupes sont devenus des leaders mondiaux dans leur secteur respectif. » Ce partenariat est inédit pour L’Oréal Groupe, qui s’associe pour la première fois de son histoire à un club de football. Au Paris Saint-Germain comme chez L’Oréal, la performance et l’innovation naissent de la force d’une équipe, unie autour d’un même projet, explique le PSG dans son communiqué. « Ce partenariat prendra vie à travers les marques du groupe L’Oréal, et en particulier avec Vichy Laboratoires, marque leader de dermocosmétiques recommandée par plus de 80 000 dermatologues dans le monde, qui devient partenaire officiel « soin de la peau et des cheveux » de l’équipe professionnelle masculine de football du Paris Saint-Germain et mettra son expertise scientifique au service de la santé, du soin et de la performance des joueurs. (…) Les marques de L’Oréal Groupe proposeront aux supportrices et supporters des expériences inédites lors des rencontres du Paris Saint-Germain. Ces activations associeront sport, innovation, créativité et style pour faire vivre le partenariat au-delà du terrain. »