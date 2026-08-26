Victoriano Melero
Image : PSG.fr

Le PSG officialise un nouveau partenariat XXL

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 26 août 2026

Ce mercredi, le PSG, via un communiqué, a officialisé un partenariat de taille avec Coca-Cola

On le sait, le Paris Saint-Germain est devenu l’une des marques les plus puissantes de la planète football. Un impact bien au-delà du ballon rond et qui se concrétise avec plusieurs partenariats plutôt très lucratifs pour les Rouge et Bleu. Nouvel exemple ce jour avec la relance de la collaboration entrele PSG et Coca-Cola. Les deux marques ont ainsi officialisé leur collaboration jusqu’en 2029, soit pour les trois prochaines années.

Le PSG renoue avec Coca-Cola

Le PSG annonce un partenariat avec BYD

Le Paris Saint-Germain et Coca-ColaFrance sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat mondial jusqu’en 2029, marquant le renouveau d’une collaboration emblématique qui unit deux des marques les plus iconiques au monde », a écrit le PSG sur son site officiel, avant d’enchaîner.





Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Coca-Cola et le Paris Saint-Germain dévoileront prochainement un nouvel espace expérientiel au Parc des Princes, pensé comme un lieu de rassemblement accessible à tous les supporters. Ce nouvel espace accueillera tout au long de la saison des animations, expériences immersives et rendez-vous exclusifs autour du football et de la culture parisienne.

Enfin, le club de la capitale a indiqué qu’une canette exclusive verra bientôt le jour.

Pour célébrer le retour du partenariat et féliciter le Paris Saint-Germain pour sa saison 2025-2026, Coca-Cola dévoilera une canette collector exclusive aux couleurs du club emblématique. Produite à 400 000 exemplaires, cette édition limitée sera disponible à partir du 12 octobre dans plus de 650 magasins Carrefour en Île-de-France (plus d’infos à ce sujet sur le site du PSG, NDLR).

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