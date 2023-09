Après la polémique autour des chants homophobes descendus des tribunes lors du Classique dimanche soir, le PSG calme la situation et organise une réunion avec les associations concernées.

Les joueurs et supporters du PSG sont vite redescendus de la large victoire face à l’OM (4-0). Alors que la bonne humeur était au beau fixe lors de la communion avec les supporters, l’euphorie a gagné du terrain et les chants manifestés par les acteurs de la fête font polémique. L’association Rouge Direct, avec l’appui de Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports, a très rapidement pointée du doigt des chants homophobes qui ont résonné dans le Parc des Princes. La commission de discipline de la LFP s’est saisie du dossier et se réunira ce mercredi pour décider des sanctions envers les supporters, mais aussi certains joueurs qui ont pris part aux chants problématiques. En attendant le dénouement de cette polémique, RMC Sport annonce que le PSG réunira les associations affiliées au club, à 14h00 aujourd’hui. Une réaction express pour le club parisien qui affiche depuis quelques années une présence importante dans la lutte contre l’homophobie.