Le PSG ouvert à l’idée d’un prêt cet hiver pour Hugo Ekitike ?

Placardisé depuis plusieurs semaines maintenant, Hugo Ekitike quittera probablement le PSG l’hiver venu. Un prêt avec option d’achat serait notamment à l’étude.

Longtemps annoncé sur le départ durant le dernier mercato, Hugo Ekitike est finalement resté au PSG. Ce n’était pourtant pas les intérêts qui manquaient, loin s’en faut. La Premier League, par le biais de Crystal Palace, Everton ou encore West Ham, était notamment sur le coup. Des prétendants qui pourraient bien, pour certains, revenir à la charge dès le mois de janvier.

À voir aussi : Les sanctions de la commission de discipline

🚨 Le PSG a COULÉ à Newcastle ce mercredi au terme d’un match raté !



❌ La tactique de Luis Enrique vraiment responsable ? Ou plutôt une faillite individuelle ?



🗣️ Des attitudes qui posent question ?!



Nouveau TALK CS special Newcastle / PSG 🎙️🎧 ⤵️https://t.co/mCHosR7Y6b pic.twitter.com/b4aCvQ6HZQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) October 5, 2023

Le PSG va perdre de l’argent

Pour sa part, et comme on peut assez largement s’en douter, le PSG sera plutôt vendeur. Selon Jonathan Johnson, journaliste pour CBS Sports, un prêt avec option d’achat pourrait même convaincre le board rouge et bleu. Ce dernier serait, du reste, très conscient du fait que la valeur de son attaquant ait énormément baissé sur le marché. C’est pour cela qu’une somme avoisinant les 20 millions d’euros devrait suffire à boucler ce transfert. Pour rappel, le club de la capitale s’était délesté d’environ 35 millions d’euros afin de recruter l’ancien rémois. Mis à l’écart depuis le recrutement de Randal Kolo Muani, Hugo Ekitike va donc devoir ronger son frein, lui qui ne fait apparemment pas partie des plans immédiats de Luis Enrique.