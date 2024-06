Le PSG ouvert à un départ de Presnel Kimpembe cet été ?

Après une saison blanche, Presnel Kimpembe compte profiter de la pré-saison pour retrouver une condition physique optimale. Mais au PSG, le défenseur formé au club n’est pas considéré comme un joueur intransférable.

Presnel Kimpembe a vécu une saison calvaire. Touché au tendon d’Achille depuis février 2023, le Titi parisien espérait être de retour à la compétition l’automne dernier. Et alors qu’il avait pris part à quelques séances collectives sous les ordres de Luis Enrique, le champion du Monde 2018 avait dû repasser par la case opération en décembre, ce qui mettait en terme à sa saison avec les Rouge & Bleu, sans disputer le moindre match. Mais dans son malheur, le défenseur de 28 ans a prolongé son bail jusqu’en 2026 avec son club formateur. Désormais, le numéro 3 des Rouge & Bleu compte profiter de la pré-saison pour retrouver une meilleure condition physique avant son retour à la compétition. Mais rejouera-t-il sous le maillot parisien ?

Kimpembe n’a plus le statut d’intouchable

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG serait prêt à écouter les offres pour un possible départ de son joueur lors du mercato estival. La direction des Rouge & Bleu ne considère plus Presnel Kimpembe comme un joueur intransférable. « Le Paris Saint-Germain sera à l’écoute des offres, si une proposition jugée satisfaisante venait à être envoyée aux dirigeants du club de la capitale. » Entre ses différentes blessures et la concurrence en défense centrale avec les présences de Marquinhos, Lucas Beraldo, Danilo Pereira, Milan Skriniar et Lucas Hernandez, le statut de l’international français n’est plus le même qu’à une certaine époque. Même s’il n’est pas considéré comme une vente obligatoire pour cet été, le PSG sera à l’écoute des offres. Mais reste à connaître les clubs qui seraient intéressés par la venue du défenseur tricolore en lui offrant un solide projet. Pour rappel, sur les 20 derniers mois de compétition, Presnel Kimpembe a seulement disputé 15 rencontres.