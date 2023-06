Le PSG ouvert à un départ d’Hugo Ekitike ?

Pour sa première saison sous le maillot du PSG, Hugo Ekitike a eu du mal. Le jeune attaquant a marqué quatre buts et délivré quatre passes décisives en 32 matches. Même s’il aimerait rester, le PSG ne serait pas contre s’en séparer.

Prêté l’été dernier avec option d’achat au PSG par le Stade de Reims, Hugo Ekitike a officiellement été transféré chez les Rouge & Bleu pour 34 millions d’euros. Son option d’achat devenait automatique si le PSG terminait sur le podium. Pour sa première saison, il a eu du mal. En 32 rencontres toutes compétitions confondues (1396 minutes), il a marqué quatre buts et offert quatre passes décisives. Même si en fin de saison, il a enchaîné les titularisations, il a aussi connu une longue période sans jouer. Selon les informations de RMC Sport, le PSG est ouvert à un départ et l’a expliqué à son entourage. « La direction sportive ne souhaite pas pour autant le céder par tous les moyens.«

A voir aussi : Ekitike dans la short-list de plusieurs clubs allemands

Ekitike veut lui rester

Le média sportif explique que le numéro 44 du PSG souhaite poursuivre l’aventure à Paris. Il est convaincu qu’il peut faire mieux lors du prochain exercice. « Il n’y a pas eu que du négatif sur cette première expérience dans un grand club. » Malgré son souhait premier de rester, Ekitike ne serait pas fermé à l’idée de quitter les Rouge & Bleu à condition d’avoir du temps de jeu et de jouer l’Europe. « L’idée de la direction sportive parisienne est toujours la même. Associer des joueurs complémentaires autour de Kylian Mbappé et étoffer le secteur offensif« , indique Fabrice Hawkins. Dans cette optique, Marco Asensio a déjà signé. Marcus Thuram et Victor Osimhen sont aussi visés conclut RMC Sport.