Le PSG ouvre les portes de son Campus au grand public pour la première fois

à l’occasion des journées du patrimoine, le Paris Saint-Germain a fait une grosse annonce. Le Campus de Poissy va ouvrir ses portes au public environnant.

Cela fait maintenant plusieurs saisons que le Paris Saint-Germain jouit d’installations de haute volée grâce au Campus de Poissy. Un écrin qui fait la fierté du club de la capitale et de ses propriétaires. Et les habitants des communes proches du centre de formation rouge et bleu auront le plaisir de pouvoir le visiter les 19 et 20 septembre prochain.

Le PSG ouvre les portes de son Campus durant deux jours en septembre

« À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, le Paris Saint-Germain ouvrira pour la première fois au public les portes de son Centre de formation au Campus PSG de Poissy », a annoncé le club dans un communiqué officiel.

« Pour cette première édition, le Club a souhaité réserver cette expérience aux habitants des communes de Poissy, Aigremont, Chambourcy, Feucherolles et Orgeval, voisines du Campus, afin de leur permettre de découvrir un site emblématique du Paris Saint-Germain désormais pleinement inscrit dans leur territoire », a poursuivi le Paris Saint-Germain.

Et le PSG a également décrit ce qui attend les futurs visiteurs durant ces deux jours d’exploration : « Pendant deux jours, les visiteurs pourront découvrir les coulisses du Campus et les infrastructures du Centre de formation, où évoluent au quotidien 150 jeunes joueuses et joueurs du Club ainsi que l’équipe professionnelle féminine. Le parcours permettra notamment de découvrir les terrains d’entraînement et de compétition, la Cité Éducative, les espaces de performance et de récupération, ainsi que les infrastructures dédiées à PSG For Communities. Le public pourra également découvrir une facette moins connue du Campus, avec son potager biologique, son verger et ses ruches, témoins de la volonté de faire cohabiter infrastructures sportives et espaces naturels «