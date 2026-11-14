Parc des Princes
Image : Icon Sport

Le PSG ouvre les portes du Parc des Princes à 1300 étudiants

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 14 novembre 2026

Ce samedi, le PSG a organisé une nouvelle édition de sa cantine solidaire au Parc des Princes permettant à 1300 étudiants de bénéficier d’une aide alimentaire.

À travers son programme PSG Fort Communities, le Paris Saint-Germain continue ses actions solidaires. Ce samedi 14 novembre, le club de la capitale a ouvert ses portes de son antre à 1300 étudiants en situation de précarité alimentaire, à l’occasion de sa 13e édition de sa cantine solidaire en collaboration avec l’association Studhelp. Cet événement a permis aux bénéficiaires de recevoir des paniers alimentaires, des produits d’hygiène et des vêtements. Une initiative lancée en 2021 et qui se tient une ou deux fois par an. 

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Plusieurs membre du club ont participé

Pour cette journée particulière, plusieurs jeunes joueurs du centre de formation du PSG ont également répondu présent. Sonny Calafato et Bakoutoubo Dramé ont notamment participé à l’accueil des étudiants et à la distribution des paniers, aux côtés de judokas et de collaborateurs du club. Les bénéficiaires ont également pu découvrir plusieurs objets emblématiques de l’histoire du PSG, dont le ballon de la finale de la Ligue des champions remportée en mai 2025. Une journée placée sous le signe du partage et de la solidarité.

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