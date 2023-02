Le PSG ouvre les portes d’un entraînement au public

Le PSG s’apprête à affronter le LOSC ce dimanche 19 février au Parc des Princes au cours de ce mois décisif. Une rencontre qui sera suivie sept jours plus tard par un nouveau Classique face à l’OM à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour ces échéances à venir, le club de la capitale compte bien s’appuyer sur ses supporters.

Et pour aborder les prochaines échéances de la meilleure des manières en s’appuyant sur ses supporters, le Paris Saint-Germain a pris une décision qui n’avait plus été prise depuis près de 11 ans. En effet, le club de la capitale annonce sur son site officiel qu’une séance d’entraînement sera ouverte au public au Parc des Princes. Celle-ci se tiendra le vendredi 24 février prochain de 17h30 à 18h30, soit près de 48h avant le Classique face à l’OM de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le Paris Saint-Germain annonce la nouvelle en précisant le but d’une telle décision : « En ce mois décisif, tous les supporters Rouge & Bleu sont invités à prendre part à la préparation parisienne en venant montrer leur soutien aux joueurs et vivre un moment fort en émotion au plus près de leurs idoles« .

🎟️ | Le PSG va ouvrir ses portes pour un entraînement ouvert au public au Parc des Princes le 24 février prochain (17h30-18h30) 🏟️



💲 Le prix :

🔘 Gratuit pour les abonnés

🔘 5 à 15€ au public pic.twitter.com/odJzlJ6H7R — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 16, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Les abonnés au Parc des Princes bénéficieront de « de deux invitations chacun et d’une priorité d’achat pour deux places supplémentaires« . Pour les non-abonnés, il faudra se rendre sur la billetterie officielle (ici) du Paris Saint-Germain afin de se procurer une ou des place(s).

Les informations utiles