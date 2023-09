Dans la lignée de sa stratégie d’expansion à l’international, le PSG a inauguré une toute nouvelle boutique. Cette dernière, située à Londres, a ouvert ses portes sur Oxford Street le 8 septembre dernier.

Le Paris Saint-Germain est désormais présent un peu partout sur le globe. De nombreuses boutiques ont ainsi pris racines que ce soit du côté de Doha, Miami, Los Angeles ou encore Tokyo. Et ce jour, le club de la capitale est fier d’annoncer qu’une nouvelle enseigne a ouvert ses portes du côté de Londres, au sein d’Oxford Street. Ce qui fait du PSG la première équipe sportive n’étant pas originaire de Grande Bretagne à s’implanter en ce lieu.

Une boutique inaugurée le 8 septembre dernier

👕 Une nouvelle boutique officielle du PSG débarque à Londres sur Oxford Street



C’est une grande première pour le PSG puisqu’il devient le premier club de sport non-britannique à s'installer à Londres 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔴🔵 pic.twitter.com/fSDDYSRLSk — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 11, 2023

« Le Paris Saint-Germain et Lids ouvrent une nouvelle boutique officielle du PSG sur Oxford Street, la célèbre artère londonienne. Le Club parisien est le premier club de sport non-britannique à s’installer dans la capitale anglaise en ligne droite avec son innovante stratégie de développement d’un réseau de vente au détail permanent dans les plus grandes villes du monde, a indiqué le PSG au sein d’un communiqué.

Image : psg.fr

Le PSG précise, en outre, que « le Royaume-Uni n’échappe pas à la PSG mania. (…) Le Royaume-Uni est aujourd’hui le 2ème marché du club en termes de merchandising. (…) Avec sa première boutique physique au Royaume-Uni, le Paris Saint-Germain crée plus de proximité et partage la passion du Club pour le football et la mode avec une nouvelle communauté de fans (…) Située au 192 Oxford Street, cette toute nouvelle boutique a accueilli ses premiers clients le 8 septembre. D’une superficie de 450 m2, elle offre une expérience unique aux visiteurs et sera ouverte 7 jours sur 7, de 10h00 à 20h00 du lundi au samedi et de 12h00 à 18h00 le dimanche. », conclut le club de la capitale.