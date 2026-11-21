Sur le mercato, le PSG est à la recherche de jeunes pépites pour venir renforcer son effectif. Le club de la capitale s’intéresserait à Ibrahim Rabbaj, jeune international U17 marocain de Chelsea.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, le club de la capitale a changé de fusil d’épaule sur le marché des transferts. Il a décidé de ne plus recruter de stars mondiales pour miser sur des jeunes talents en devenir. Pratiquement chaque jour, il est associé à des joueurs. Le dernier en date, Ibrahim Rabbaj. Le jeune milieu offensif (17 ans) joue actuellement à Chelsea, avec qui il a signé son premier contrat professionnel en janvier dernier jusqu’en juin 2028.

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De la concurrence pour le PSG

Avec ses performances avec les équipes jeunes de Chelsea et la sélection U17 du Maroc, avec qui il dispute actuellement le Mondial U17, il attise les convoitises des plus grands clubs. Selon les informations de Ben Jacobs, le PSG, la Juventus Turin, le Sporting CP et le Club Brugge s’intéresseraient à lui. Selon le journaliste, Ibrahim Rabbaj pourrait envisager un départ de Chelsea, lui qui aspire à lancer sa carrière chez les pros, ce qui pourrait être difficile avec les Blues. Ce sera très certainement l’un des dossiers qui va agiter l’actualité du football ces prochains mois.