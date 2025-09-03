Le PSG parmi les favoris pour atteindre la finale de C1, selon Opta

Selon les datas d’Opta, le PSG fait partie des favoris pour atteindre la finale de la Ligue des champions à Budapest le 30 mai 2026.

Champion d’Europe sortant, le PSG remet son titre en jeu dans cette édition 2025-2026 de Ligue des champions. Malgré une phase de ligue qui s’annonce difficile, le club de la capitale devrait faire respecter son nouveau statut cette saison. En effet, selon les datas d’Opta, Paris figure parmi les prétendants pour atteindre la finale le 30 mai prochain à la Puskás Aréna de Budapest (Hongrie). Mais il n’est pas le grand favori.

Liverpool et Arsenal devant le PSG

En effet, Liverpool, fort d’un mercato de 500 M€, est l’équipe ayant le plus de chances d’atteindre la finale de C1 avec 34,20 %, devant Arsenal (27,29 %), le PSG (22,01 %), Manchester City (16,93 %) et le FC Barcelone (16,57%).

Dans cette phase de ligue, le club parisien pourrait décrocher 14,77 points, selon les prédictions d’Opta, et ainsi terminer à la 5e place du classement, derrière Liverpool, Arsenal, Manchester City et Chelsea. Un total de points qui serait synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. En revanche pour les autres clubs français, la tâche devrait s’annoncer plus difficile. Toujours selon les datas d’Opta, l’AS Monaco pourrait terminer à la 21e place (10,09 points) et passer par les barrages tandis que l’Olympique de Marseille terminerait hors du top 24 avec une 31e place (8,38 pts).