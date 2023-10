Le PSG pas étonné par l’indifférence de Lionel Messi à son égard

Lionel Messi a remporté hier soir le 8e Ballon d’Or de sa carrière. L’Argentin a été couronné après sa Coupe du monde remportée au Qatar en décembre dernier. Il entre encore plus dans l’histoire du football. Mis à part le Mondial qui lui a permis d’être couronné, Messi a aussi joué pour le PSG lors de cette saison 2022/2023.

Des liens distendus

Lors du traditionnel discours des joueurs récompensés par ce trophée individuel, on y retrouve un peu de tout. Des remerciements envers l’entourage, les coéquipiers, les personnes qui ont compté mais aussi envers le club pour lequel le joueur a joué. Malheureusement, Lionel Messi n’a pas mentionné une seule fois le Paris Saint-Germain. Un comportement qui a agacé les supporters parisiens mais qui n’a pour autant pas étonné le club de la capitale, qui s’y attendait. En effet, selon le journal L’Équipe les dirigeants parisiens s’attendaient à ce que Messi ne remercie pas le club. Après le départ de la ‘Pulga’ l’été dernier, les liens entre les deux parties ne sont pas totalement rompus mais sont distendus.

Il a fallu attendre la conférence d’après-cérémonie pour entendre Messi parler de son ancien club. « J’ai dû interrompre mon séjour à Paris pour différentes raisons mais j’en ai beaucoup profité. J’étais très heureux ici et mes enfants ont aimé la ville. Ils voulaient continuer en France, rester à l’école ici et ne pas quitter leurs amis. D’un point de vue sportif, cela ne s’est pas vraiment passé comme je l’espérais mais je garde de très bons souvenirs et ils sont nombreux ». Il a également répondu à une question farfelue sur une éventuelle présentation de son Ballon d’Or au Parc des Princes. « Je ne pense pas qu’on ait envie que je présente le Ballon d’Or au Parc des Princes », a-t-il répondu. Effectivement, difficile d’imaginer la légende argentine se pointer devant les supporters parisiens avec son trophée en mains.