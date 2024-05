Le PSG se penchera après la finale de Coupe de France sur l’été chargé de Warren Zaïre-Emery. Mais à ce jour, le club parisien ne semble pas favorable à une participation de son Titi aux Jeux Olympiques 2024.

Warren Zaïre-Emery a vécu une saison pleine avec le PSG. Devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique, le Titi a de grande chance d’être appelé avec l’équipe de France pour l’Euro 2024 (14 juin – 14 juillet). Mais dans cet été chargé, le Titi fait aussi partie des prétendants pour être dans la liste de Thierry Henry (sélectionneur des Bleuets) lors des Jeux Olympiques 2024, qui auront lieu à Paris. Après avoir été élu meilleur espoir de la saison lors de la cérémonie des Trophées UNFP ce lundi, le milieu de 18 ans s’est exprimé sur ce sujet : « Que rêver de plus ? L’Euro, les JO, le bac… il reste beaucoup de choses à aller chercher et un trophée en club (une Coupe de France, le 25 mai contre Lyon). Je veux tout faire pour être prêt, que cela soit sur le terrain ou en dehors. Et ça va le faire ! Je suis fort mentalement ! »

Luis Campos a retenu la leçon de la Coupe du monde 2022

Mais la situation paraît plus complexe que cela. Et Luis Enrique l’a parfaitement expliqué en conférence de presse ce mardi : « Il y a une chose, qui est le désir d’un joueur, et l’autre, c’est l’intérêt du club qui paie les joueurs. Donc on prend en considération ce que veut le joueur mais il y a un club qui investit beaucoup dans les joueurs pour qu’ils se développent. On cherche la meilleure façon commune et pas à répondre au désir au hasard. Avec la direction sportive et le club, on va analyser chaque cas de manière individuelle et prendre la décision que l’on considère comme la meilleure pour le joueur et le club bien sûr. Il faut qu’il y ait un consensus. » Du côté du PSG, on prendra une décision après la finale de la Coupe de France le 25 mai afin de savoir si Warren Zaïre-Emery enchaînera l’Euro puis les JO. Un timing qui correspond également à l’annonce de la liste de Thierry Henry, qui sera dévoilée fin mai (avec des modifications possibles jusqu’au 3 juillet). « Dès la fin de saison, Luis Campos, Luis Enrique ainsi que les staffs performance et médicale vont ainsi se réunir pour faire le bilan de cette saison et évoquer le cas du jeune international », rapporte Le Parisien.

Cependant, à ce jour, le club de la capitale n’est pas favorable à l’idée de voir son joueur disputer le tournoi olympique, surtout que le néo-international français a connu une baisse dans ses performances en 2024 et que le Titi a terminé la saison en étant émoussé. Un élément qui sera pris en compte dans la réflexion des dirigeants parisiens. Le joueur lui-même avait reconnu une baisse de régime juste après l’élimination en Ligue des champions : « C’est vrai que depuis janvier, ce ne sont pas mes meilleurs matchs mais je donne tout à chaque rencontre. Quand je vois nos supporters, le club et les joueurs que l’on a, je me dis que je ne peux pas baisser les bras et que je vais revenir plus fort. Je suis encore jeune et j’ai l’avenir devant moi, donc je vais tout faire pour revenir le mieux possible. »

Le PSG a notamment retenu la leçon de la Coupe du monde 2022. Après la compétition, plusieurs titulaires (Marquinhos, Hakimi, Neymar, Messi, Mbappé) étaient revenus fatigués physiquement et mentalement. « Luis Campos en a tiré une conviction très claire : il est compliqué, voire impossible, pour un joueur de haut niveau d’avoir la concentration mentale et le physique pour être performant dans toutes les compétitions. » De plus, Luis Enrique commence déjà à préparer la saison prochaine et compte bien s’appuyer sur le Titi. Ainsi, le PSG ne prendra aucun risque avec Warren Zaïre-Emery et la probabilité de voir l’international français participer aux JO « reste mince », conclut LP.