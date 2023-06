Le PSG pas intéressé par une arrivée d’Arda Güler ?

Le PSG est très actif depuis le début du mercato. Il a potentiellement déjà cinq recrues. Annoncé intéressé par Arda Güler, le club de la capitale ne devrait pas se positionner.

Cet été, le PSG compte se renforcer afin de pouvoir être compétitifs dans toutes les compétitions où il sera engagé. En ce début de mercato, il aurait déjà quasiment assuré les signatures de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In et Cher Ndour. Mais les dirigeants parisiens ne comptent pas s’arrêter-là. Dans leur recherche, il y a notamment un attaquant de pointe. Dans cette optique, les noms de Victor Osimhen, Randal Kolo Muani ou bien encore Harry Kane. Lors de ce mercato, le club de la capitale cherche aussi des jeunes talents. Ces dernières semaines, le nom d’Arda Güler a été associé au club de la capitale. Auteur de très belles performances sous le maillot de Fenerbache, le jeune milieu offensif (18 ans) attisent les convoites.

A voir aussi : Le PSG proche de conclure le dossier Cher Ndour ?

L’AC Milan en pôle position dans ce dossier

Selon les informations de l’Equipe, le PSG, à qui le joueur a été proposé comme à beaucoup d’autres clubs, ne devrait pas aller plus loin. « Güler, gaucher, est capable d’évoluer dans l’axe (sa position préférentielle) et sur le côté droit. Or, le PSG a déjà signé Marco Asensio et souhaite vivement recruter Bernardo Silva, deux joueurs qui évoluent dans les mêmes zones. » Le quotidien sportif indique que le joueur, qui a une clause libératoire de 17,5 millions d’euros, serait dans le viseur de clubs de Premier League, mais c’est surtout le FC Barcelone et l’AC Milan qui s’activent dans ce dossier. « Le club italien possède une longueur d’avance« , assure l’Equipe. « Stefano Pioli, l’entraîneur des Lombards, aime particulièrement le profil du joueur, et souhaite vivement son arrivée afin de palier le départ de Brahim Diaz. » Le joueur serait séduit par l’idée de rejoindre le club milanais, où il pourrait avoir du temps de jeu. Les discussions s’accéléraient ces dernières heures assure le quotidien sportif. « La prudence est néanmoins de rigueur dans ce dossier assez complexe. En effet, au vu du faible montant de la clause libératoire, certains clubs pourraient proposer des montants très importants à la prime à la signature. Des sommes qui pourraient faire tourner la tête au jeune Turc et à sa famille, qui le représente« , conclut l’Equipe.