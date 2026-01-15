Le PSG pas pressé dans les dossiers de prolongations de Dembélé et Barcola ?

Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont deux joueurs cadres du PSG. Le club de la capitale devrait prochainement se pencher sur leurs prolongations de contrat.

Le PSG souhaite prolonger le contrat de certains de ses cadres. Willian Pacho et Fabian Ruiz ont trouvé un accord avec le club de la capitale, qui aimerait faire de même avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Tout est une affaire de timing, à en croire le PSG, indique L’Equipe. Dans l’ordre des priorités du club, ni la prolongation de Dembélé ni celle de Barcola n’apparaissaient ces dernières semaines tout en haut de la pile des dossiers. « On a le temps », il leur reste à chacun deux années et demie de contrat, rappelle-t-on au PSG. L’urgence pour la direction sportive consistait jusqu’ici à renouveler les joueurs en fin de contrat en 2027 : Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Fabian Ruiz, explique le quotidien sportif. « Un accord a été trouvé avec Ruiz pour une prolongation de deux ans, l’option d’une année supplémentaire a été activée pour Mbaye, et seul le cas Mayulu – pas le dossier le plus simple – reste à clarifier. Dans le même temps, le club parisien a revalorisé Pacho avec un bail d’un an supplémentaire à la clé, jusqu’en 2030. De quoi l’inciter à passer à la vitesse supérieure sur les dossiers Dembélé – Barcola ? Des premiers échanges ont eu lieu sans déboucher pour l’instant sur des propositions chiffrées », explique L’Equipe.

Le PSG ne veut pas se presser

Alors que ses émoluments estimés à 1,5 M€ brut par mois le désignent déjà comme le joueur le mieux payé de l’effectif, Dembélé vivrait lui aussi la situation de manière apaisée. « Il est déconnecté de ces choses-là, assure un proche de l’attaquant. Ce n’est pas quelqu’un qui va dire qu’il ne se sent pas bien à cause de son contrat. » Au PSG, on estime que le contexte ne se prêtait pas jusque-là à une accélération des discussions : Dembélé sort d’une première partie de saison durant laquelle les pépins physiques l’ont empêché de donner sa pleine mesure. À terme, difficile d’imaginer que le paramètre financier ne constitue pas le principal obstacle à surmonter entre un club qui a pris le parti de ne plus offrir de salaire déraisonnable et un joueur conscient de la valeur de sa saison dernière, de son influence sur le groupe et des montants réservés un temps aux stars de l’équipe, il y a quatre ou cinq ans. Et qui, dans ce contexte, aspire naturellement à être revalorisé. « On ne va pas retourner sur des salaires absolument hors contexte qui remettraient en péril l’équilibre économique du club« , explique-t-on au club. Dans l’hypothèse où les positions seraient inconciliables, certains acteurs du marché n’excluent pas un scénario dans lequel Dembélé pourrait trouver, à moyen terme, dans des pays comme l’Arabie saoudite ce qu’il n’aurait pas obtenu au PSG. Le PSG ne semble pas dans l’optique de se presser. « Dembouz », élément essentiel dans l’équilibre du vestiaire parisien, acceptera-t-il, lui, de patienter si longtemps et de se faire dicter le tempo par le club ?, se demande L’Equipe.

Les avancées les plus significative devrait intervenir dans le dossier de Barcola

Dans les prévisions du PSG, les avancées les plus significatives à attendre dans les prochaines semaines concernent plutôt une éventuelle prolongation de Barcola. Pour le PSG, réussir à « sécuriser » un joueur qui a fait l’objet de divers intérêts l’été dernier (Liverpool, Bayern Munich…) et encore cet hiver n’est pas non plus négligeable, assure le quotidien sportif. L’ancien lyonnais a pu laisser filtrer un certain spleen après une dernière partie de saison durant laquelle il est devenu le 4e larron de l’attaque parisienne, indique L’Equipe. « C’est normal quand on ne fait pas partie du onze dans les grands matches qu’il y ait des spéculations, des intérêts, évacue-t-on au PSG. Si un joueur est content d’être sur le banc, c’est nous qui allons l’inviter à partir. » Le club assure qu’un accord financier avait été ébauché au printemps avec ses représentants, mais rien n’avait été signé. Depuis, le joueur a changé d’agent et le paysage a évolué, avec la victoire en Ligue des champions, conclut L’Equipe.