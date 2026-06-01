Yan Diomande

Le PSG passe la vitesse supérieure dans le dossier Yan Diomande

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 juin 2026

Ces dernières semaines, le PSG est associé au milieu offensif du RB Leipzig, Yan Diomande. Le club de la capitale aurait accéléré dans ce dossier de l’international ivoirien. 

Avec la fin de la saison 2025-2026, le PSG va pouvoir désormais se concentrer à 100 % sur son mercato estival. Il a ciblé plusieurs postes à renforcer et s’est déjà renseigné sur plusieurs joueurs susceptibles de renforcer son effectif. C’est le cas pour Yan Diomande, qui sort d’une belle saison sous le maillot du RB Leipzig (36 matches toutes compétitions confondues, 13 buts, 10 passes décisives). Selon les informations de Foot Mercato, plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu avec le club allemand.

Un nouveau concurrent pour le PSG dans le dossier Yan Diomande
canalsupporters.com

Il aurait donné son accord pour rejoindre le PSG

Le média footbalistique explique que, toujours selon ses informations, l’international ivoirien (19 ans) aurait donné son accord pour rejoindre le PSG. « Une étape décisive dans le processus de recrutement, puisque la direction francilienne attend que l’envie soit réciproque pour passer à l’action », assure Foot Mercato. Diomande n’aurait, à l’inverse, pas été aussi emballé par la perspective de rejoindre le Bayern Munich, également intéressé par ses services. Il est par contre également séduit par la perspective de rejoindre Liverpool. Encore sous contrat jusqu’en juin 2030 avec Leipzig, les négociations pourraient s’annoncer difficiles, le club allemand pouvant faire monter les enchères avec les nombreux clubs intéressés

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas1 juin 2026

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