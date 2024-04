« Le PSG pense à la finale depuis le début », estime Terzic

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG retrouvera le Borussia Dortmund à ce stade de la compétition. Le coach allemand, Edin Terzic, a lancé cette double confrontation.

Après avoir éliminé le FC Barcelone (6-4, score cumulé) en quart de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve le dernier carré de la compétition européenne trois ans après. À ce stade de la compétition, le club de la capitale affrontera le Borussia Dortmund. Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de cette campagne européenne, lors de la phase de poules. Les Parisiens s’étaient imposés au Parc des Princes (2-0) avant de concéder le nul en Allemagne (1-1), synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Présent en conférence de presse à la veille de la réception du Bayer Leverkusen (17h30), Edin Terzic, le coach du BVB, a évoqué ce choc contre le PSG.

« Nous savons que ce sera très difficile en demi-finales »

« Nous savons que ce sera très difficile en demi-finales. La différence entre nous et le Paris Saint-Germain, c’est que le PSG, dès le début de la campagne de la Ligue des champions, pensait déjà à la finale, qu’ils veulent gagner depuis de nombreuses années maintenant, lance le coach du Borussia Dortmund dans des propos relayés par RMC Sport. Nous, nous sommes là parce que nous le méritons aussi et nous serons prêts pour cela. Nous pensons d’abord à la Bundesliga et à nos deux prochains matchs contre le Bayer Leverkusen et Leipzig. Ensuite, nous commencerons à nous préparer pour le PSG. »