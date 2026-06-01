Le PSG pense déjà à une troisième Ligue des champions

Après le back-to-back réalisé en Ligue des champions, plusieurs Parisiens ont déjà annoncé la couleur pour la saison prochaine en visant une troisième couronne européenne consécutive.

Le PSG donne déjà rendez-vous à Madrid le 5 juin 2027. En réalisant un doublé légendaire en Ligue des champions, les joueurs parisiens ont déjà affiché leur ambition pour l’exercice 2026-2027. En effet, l’équipe de Luis Enrique a affiché son désir de remporter une troisième C1 de suite, une performance seulement réalisée par le Real Madrid (2016-2018) au XXIe siècle.

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En effet, dès le coup de sifflet final à Budapest, Désiré Doué avait déjà annoncé la couleur : « On en veut encore plus, on a faim de victoires. On est une équipe jeune et on sait qu’on a de grandes ambitions, donc la saison prochaine, il faudra la gagner encore. » Même son de cloche du côté d’Ousmane Dembélé devant les supporters sur le Champ-de-Mars : « On se retrouve l’année prochaine pour la troisième. » Sur son compte Instagram, Khvicha Kvaratskhelia y est également allé de son commentaire sur l’un de ses posts : « Le travail n’est pas terminé, le travail est fini ? Je pense pas. Allez PSG. » Du côté des dirigeants, Luis Campos a aussi affiché ses ambitions sur les réseaux sociaux juste après le sacre parisien de samedi : « Back to Back To…Back. C’est parti. Demain au travail… ensemble. Comme une équipe. Allez Paris. » Sur le ton de l’humour, Luis Enrique s’y est également mis en décomptant les étoiles présentes sur le bus parisien : « 3, 4, 5, 6… c’est ça le projet, non ? »

Et à ce jour, il est difficile d’imaginer une équipe capable d’éliminer ce PSG sur une confrontation aller-retour. « La deuxième Ligue des champions semble plus complète que la première, avec un registre étoffé, l’équipe se permettant parfois moins de possessions pour plus de résistance et de jeu en transitions rapides », explique Le Parisien. Avec notamment un parcours un cran supérieur à celui de 2025. La saison prochaine, la formation de Luis Enrique sera une nouvelle fois attendue, mais la qualité de jeu et la maturité de cette équipe laissent bon espoir pour la suite. À ce stade, seuls le Bayern Munich et le FC Barcelone semblent être les véritables menaces à court terme. « Cette troisième étoile paraît surtout dans les cordes de cet effectif en raison du mercato 2024-2025 de Luis Campos, sans doute le meilleur de l’histoire avec Désiré Doué, João Neves, Willian Pacho, Matvey Safonov et Khvicha Kvaratskhelia, cinq recrues exceptionnelles, toutes titulaires en finale contre les Gunners. La jeunesse des ressources alliée au niveau encore prodigieux sur la durée des cadres – Marquinhos, Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes – permet d’envisager les prochains combats avec une certaine gourmandise », conclut LP.

« On revient l’année prochaine pour la troisième » 💫



Ousmane Dembélé porté en triomphe par ses coéquipiers 🤩#UCLFinal pic.twitter.com/mmorF3J3YR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 31, 2026