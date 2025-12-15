KAS Eupen

Le PSG perd déjà un élément pour son club satellite, le KAS Eupen

L’annonce a été faite la semaine passée, QSI a racheté le club belge du KAS Eupen, qui devrait être un club satellite du PSG. Dans ce contexte, le club de la capitale place d’ores et déjà ses pions en Belgique.

Depuis plusieurs années maintenant, l’idée d’un club satellite ne cesse d’émerger pour le Paris Saint-Germain. La semaine dernière, le fond d’investissement QSI, propriétaire du PSG, a annoncé avoir racheter le club belge du KAS Eupen. La piste du club satellite se concrétise donc, et aujourd’hui davantage. En effet, selon Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, affirme que Pasquale Sensibile, directeur du recrutement sous les cieux parisiens, quitte son poste pour devenir directeur sportif du KAS Eupen. Un mouvement qui marque un tournant potentiel pour la création du pont entre le PSG et le club belge.

