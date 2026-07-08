Le PSG perd patience dans le dossier Randal Kolo Muani

Le dossier Randal Kolo Muani, dans le viseur de la Juventus Turin, traine encore en longueur lors de ce mercato estival. Après de nouvelles négociations qui s’éternisent avec la Juve, le PSG aurait décidé de reprendre la main dans ce dossier.

Randal Kolo Muani est un casse-tête pour le PSG depuis deux ans. De retour d’un prêt de Tottenham, il est dans le viseur de la Juventus Turin, club avec lequel il a joué durant la deuxième partie de la saison 2024-2025. Comme l’été dernier, les négociations entre les deux clubs trainent en longueur, la Vieille Dame ne souhaitant pas répondre aux exigences des Rouge & Bleu. Et selon les informations de Foot Mercato, les tergiversations du club italien agaceraient les dirigeants parisiens.

De nombreux clubs s’intéressent à Randal Kolo Muani

Le média footbalistique explique que si un accord avait été proche d’être trouvé entre le PSG et la Juventus Turin à la fin du mois de juin, et que l’optimisme était tel que Randal Kolo Muani s’imaginait déjà enfin vivre une pré-saison complète avec son nouveau club, avec une reprise espérée à la Continassa à la mi-juillet, tout ne se passe pas comme prévu. Selon les informations de Foot Mercato, le dossier s’est une nouvelle fois enlisé ces derniers jours en raison des importantes contraintes financières qui pèsent sur les finances turinoises. Jusqu’à présent, le Paris Saint-Germain avait fait preuve de clémence en accordant la priorité absolue à la Juventus, désireux de respecter la volonté première de son attaquant de retourner dans le Piémont, assure le média footbalistique. Mais avec ces nouvelles longueurs, le PSG a décidé de reprendre le dossier en main et a officiellement ouvert les discussions aux autres écuries. Plusieurs clubs de Premier League, dont Aston Villa et Crystal Palace, et de Bundesliga tel que le Borussia Dortmund se montrent d’ores et déjà très intéressés par le profil de l’attaquant, conclut Foot Mercato.

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Des problèmes financiers pour la Juve

De son côté, Le Parisien confirme que les négociations entre le PSG et la Juventus stagnent. Si la Juventus espérait conclure rapidement l’opération, les positions des deux clubs demeurent, à ce stade, toujours aussi éloignées. « La dernière proposition turinoise, estimée à 32 millions d’euros sous la forme d’un prêt payant assorti d’une option d’achat plus ou moins obligatoire, est jugée insuffisante par les dirigeants parisiens, qui espèrent récupérer entre 45 et 50 millions d’euros. » Malgré ce blocage, la Vieille Dame n’a pas renoncé à recruter le Français. L’entraîneur Luciano Spalletti apprécierait particulièrement son profil et aurait même échangé à plusieurs reprises avec le joueur pour lui faire part de son intérêt. Le quotidien francilien confirme également que le PSG, qui avait donné sa priorité à la Juventus pour un transfert de l’international français, commence à perdre patience et a ouvert la porte à d’autres clubs. Il cite également Aston Villa, Crystal Palace et un club allemand d’envergure.