Le PSG perd son avance en tête, Lyon cale encore… Les résultats de la 25e journée de Ligue 1

Toujours leader de Ligue 1, le PSG a permis à Lens de revenir à un point après sa défaite contre Monaco cumulée à la large victoire lensoise contre Metz.

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG recevait – au Parc des Princes – l’AS Monaco. Alors qu’il avait la possibilité de mettre la pression au RC Lens en le mettant à sept points, les Parisiens se sont inclinés contre les Monégasques et ont laissé la possibilité aux Lensois de revenir à un point. Et ces derniers ne se sont pas fait prier avec une large victoire, au stade Bollaert, contre la lanterne rouge, le FC Metz (3-0). La semaine prochaine, le club nordiste pourrait provisoirement reprendre la tête avec son match contre Lorient, le PSG ne jouant pas, son match contre le FC Nantes ayant été repoussé. Après son élimination en quart de finale de Coupe de France par Toulouse, Marseille retrouvait le TFC ce week-end. Et les Marseillais ont pris leur revanche en s’imposant par la plus petite des marges (1-0). Un succès qui leur permet de remonter sur le podium.

La saison galère se poursuit pour Nantes et Nice

En effet, Lyon, qui était troisième avant cette 25e journée, a concédé le nul sur la pelouse du Paris FC (1-1). Alors qu’ils se dirigeaient vers une défaite, les Lyonnais ont égalisé à la dernière seconde du match avec un penalty de Corentin Tolisso. Dans les autres matches, Rennes poursuit sa belle embellie depuis le départ d’Habib Beye avec une quatrième victoire en quatre matches, face à un Nice qui poursuit sa saison galère (0-4). Lille a cru s’offrir la victoire devant son public mais a vu Lorient arracher le point du match nul à la toute fin de la rencontre d’une magnifique frappe de l’extérieur de la surface (1-1). Nantes poursuit également sa saison galère avec une nouvelle défaite contre Angers (0-1) alors que Brest s’est imposé contre Le Havre (2-0) et qu’Auxerre et Strasbourg se sont partagés les points (0-0).

Les résultats de la 25e journée de Ligue 1

PSG / AS Monaco (1-3)

Nantes / Angers (0-1)

Auxerre / Strasbourg (0-0)

Toulouse / Marseille (0-1)

Lens / Metz (3-0)

Brest / Le Havre (2-0)

Lille / Lorient (1-1)

Nice / Rennes (0-4)

Lyon / Paris FC (1-1)

Le classement de Ligue 1