Depuis plusieurs semaines, le feuilleton Kylian Mbappé est reparti pour un énième épisode. Et face au refus du Français de prolonger son contrat, le PSG est persuadé que sa star a déjà un accord avec le Real Madrid.

Depuis sa lette envoyée au PSG début juin, Kylian Mbappé a voulu mettre les choses au clair sur son avenir. En annonçant son refus d’activer l’année supplémentaire présente dans son contrat, le numéro 7 des Rouge & Bleu a pour objectif de partir libre à l’été 2024. De son côté, le board parisien refuse de s’asseoir sur une belle vente et a haussé le ton. Soit le joueur prolonge son contrat soit un départ est envisagé dès ce mercato estival. « C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C’est très clair », avait notamment déclaré le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi ce mercredi. Cependant, le champion du Monde reste sur sa position de départ et compte bien disputer la saison 2023-2024 sous le maillot parisien.

Jackpot en vue pour Mbappé

Et pour cause, le champion du Monde 2018 pourrait toucher le jackpot en rejoignant le Real Madrid libre de tout contrat à l’issue de la saison. Comme le rapporte RMC Sport, le PSG est convaincu que Kylian Mbappé aurait déjà un accord pour rejoindre la Casa Blanca à la fin de son contrat. « Un ‘deal’ aurait déjà été passé directement avec le président Florentino Perez. » Mais le champion de France en titre estime que la situation n’est pas encore définitive et espère toujours pouvoir faire changer d’avis l’attaquant de 24 ans. « Le PSG va tout faire pour que son joyaux soit convaincu que son avenir s’écrit encore dans la capitale », assure le média sportif. Mais il faudra se montrer très persuasif car une arrivée au Real Madrid pourrait être très lucrative pour l’international français. Les Merengue ne seront pas obligés de mettre les 200M€ pour le recrutement de la star française. Ainsi, « le club espagnol pourrait répondre financièrement aux attentes de sa nouvelle recrue avec des primes (notamment à la signature) et un contrat ‘satisfaisant’. Surtout que l’attaquant touchera l’intégralité de ses salaires et primes de sa dernière année » avec le PSG, conclut RMC.