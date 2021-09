Stade mythique du 16e arrondissement de Paris, le Parc des Princes héberge en son antre depuis 1974 les pensionnaires du PSG. Véritable repaire pour tous les amoureux du club de la capitale, le Parc figure comme le 5e plus grand stade France avec une capacité de 47 929 spectateurs. Un nombre que la direction francilienne souhaiterait faire grimper afin de se rapprocher des standings observés chez les plus grosses écuries d’Europe. Fort d’un mercato légendaire, Nasser al-Khelaïfi avait ainsi rappelé sa volonté de rêver toujours plus grand : « J’adore le Parc des Princes mais on a besoin de l’agrandir. C’est important pour le futur. Chaque grand club possède un stade avec minimum 80 000 spectateurs. On ne veut pas prendre du retard. »

Le projet de d’agrandissement du club avait déjà été sondé par les anciens propriétaires du PSG, conscients qu’atteindre le pallier des 80 000 places serait impossible sans une reconstruction complète de l’enceinte Parisienne. Une démarche qui semble très difficilement réalisable et qui depuis l’arrivée de QSI, ne semble pas d’actualité. « Il existe plusieurs possibilités affirme un expert relayé par L’Équipe. On peut casser les gradins derrière les buts afin de les rapprocher de la pelouse. On peut aussi créer un troisième étage entre les tribunes basse et haute… Cette rénovation devra répondre à un problème d’emprise au sol. » Construit au bord du périphérique, le Parc des Princes est donc soumis à de nombreuses contraintes architecturales qui pourraient entraver son extension. Toutefois, la possibilité évoquée plus tôt, visant à aménager certaines tribunes permettrait de viser une jauge estimée entre 57 000 et 60 000 places. Quoi qu’il en soit le club de la capitale devra attendre Les Jeux de Paris 2024 avant d’entamer de potentiels travaux. D’ici là, la direction du PSG devrait se positionner sur l’avenir de son théâtre qui, avec environ 12 000 spectateurs supplémentaires, visera à proposer davantage de places VIP. Actuellement comptabilisées à 5 000 sièges, le pôle VIP avait comme le rapporte L’Équipe, généré 115 M€ de revenus au PSG lors de la saison 2018-2019. Ainsi l’agrandissement du Parc permettrait de faire grimper ces chiffres avec notamment la création de nouveaux salons de réception pour les grandes rencontres Européennes.