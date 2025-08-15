Le PSG peut s’offrir un sixième titre en 2025

Le PSG a réalisé une saison 2024-2025 historique. Avec quatre trophées, dont la Ligue des champions. Mercredi, il a ajouté la Supercoupe d’Europe à son palmarès. Dans quelques mois, un autre trophée pourrait venir garnir son palmarès, la Coupe intercontinentale de la FIFA.

En 2025, le PSG a presque tout remporté. Vainqueur du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Coupe de France, il a enfin décroché la Ligue des champions en surclassant l’Inter Milan en finale le 31 mai dernier (5-0). Une victoire qui lui a permis de se qualifier pour la Supercoupe d’Europe. Après avoir été mené 2-0 par Tottenham, le club de la capitale a réussi à égaliser dans les dix dernières minutes de la rencontre pour finalement s’imposer lors de la séance des tirs au but (2-2, 4 t.a.b à 3). Son succès en Ligue des champions lui permet aussi de concourir pour la Coupe intercontinentale de la FIFA.

Le PSG directement qualifié en finale

Le 17 décembre prochain, dans un lieu encore inconnu, le PSG affrontera le vainqueur d’une compétition rassemblant les champions de chaque ligue continentale au monde, indique Le Parisien. Paris, directement qualifié en finale grâce à son statut de vainqueur de la Ligue des champions, devra se défaire du vainqueur du mini-tournoi entre CF Cruz Azul (Mexique, Coupe des champions d’Amérique centrale et du Nord), d’Al-Alhi (Arabie saoudite, Ligue des champions asiatique), du Pyramids FC (Égypte, Ligue des champions africaine), d’Auckland City (Australie, Ligue des champions océanique) ou du vainqueur de la Copa Libertadores sud-américaine, encore inconnu, pour s’offrir un dernier titre en 2025, conclut Le Parisien.