Le PSG place trois joueurs dans le FIFPRO World XI 2026

Comme chaque année, les footballeurs professionnels composent le onze de l’année. Et trois joueurs du PSG se sont placés tout en haut des votes.

En cette fin d’année, les différentes récompenses individuelles tombent les unes après les autres pour la saison 2025-2026. Harry Kane s’est offert le Ballon d’Or, tandis que Pau Cubarsi vient d’être désigné Golden Boy 2026. Pas de joueurs du Paris Saint-Germain du coup, et ce, malgré une nouvelle Ligue des Champions dans l’escarcelle. Le club reste toutefois mis en avant via d’autres biais.

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La passe de deux pour les trois Parisiens

C’est notamment le cas avec la composition type du FIFPRO World XI masculin 2026 qui vient également d’être dévoilée. Il s’agit de 19 803 footballeurs professionnels de 73 pays différents qui choisissent trois joueurs par poste : défense, milieu et attaque. Et à ce petit jeu-là, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Vitinha ont sorti leur épingle du jeu, exactement comme l’exercice dernier.

En revanche, on peut noter, comme souvent avec ce genre d’équipes, un certain déséquilibre. Un illian Pacho n’aurait pas non plus fait tâche pour solidifier tout ça.

Le FIFPRO World 11 masculin 2026

Raya (Arsenal) ) Pau Cubarsi (Barça), Nuno mendes, Achraf Hakimi – Rodri (Barça), Vitinha (PSG), Bellingham (Real Madrid) – Haaland (Manchester City), Lionel Messi (Inter Miami), Harry Kane (FC Bayern), Lamine Yamal (Barça)