Cet été, l’une des missions du PSG sera de dégraisser et tout particulièrement un secteur qui devrait être plutôt actif, celui du milieu de terrain. Avec près de… 13 joueurs dans le coeur du jeu, les dirigeants parisiens voudront se séparer plusieurs éléments, sachant qu’ils ont déjà recruté Vitinha et Renato Sanches pourrait débarquer dans les prochains jours. Dans cette optique, Leandro Paredes – encore sous contrat jusqu’en juin 2024 – fait partie de la liste des potentiels partants. Un club semble particulièrement intéressé pour accueillir l’international argentin, la Juventus Turin.

Le PSG souhaite un transfert ou au moins prêt avec option obligatoire

Comme le rapporte la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, le PSG et la Juventus ont démarré les discussions pour Leandro Paredes mais les Parisiens ont tout de suite posé la base qu’ils ne souhaitaient pas le laisser partir en prêt « sec ». Le Paris Saint-Germain voudraient une vente définitive de son joueur ou au moins un prêt avec obligation d’achat. De nombreux médias italiens ont évoqué l’éventualité d’un départ de Leandro Paredes ces derniers jours et les dirigeants Rouge & Bleu pourraient lâcher leur joueur contre une somme avoisinant les 15-20M€. Les Turinois de leur côté travaillent sur la vente d’Arthur Melo pour derrière accélérer les tractations afin d’attirer l’international argentin. Une tendance que confirme TuttoSport, qui écrit qu’après la blessure de Paul Pogba, la « stratégie » des Bianconeri était claire : se séparer d’Aaron Ramsey et vendre Arthur, qui est pisté par Valence, pour récupérer un milieu de terrain de qualité avec de la personnalité et une expérience internationale comme Leandro Paredes.

Entre les rumeurs de départ de Wijnaldum vers la Roma, celles de Gana Gueye pour Everton ou encore Leandro Paredes à la Juventus, le mois d’août risque d’être mouvementé au Paris Saint-Germain.