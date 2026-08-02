Zion Suzuki

Le PSG possède une longueur d’avance sur la Juve pour Suzuki

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 août 2026

Même s’il possède Matvey Safonov et Lucas Chevalier dans ses rangs, le PSG s’intéresserait à Zion Suzuki. Dans ce dossier, il aurait une longueur d’avance sur la Juventus.

Cet été, le PSG s’est offert un jeune gardien prometteur en la personne d’Alessandro Longoni. Mais le jeune portier italien pourrait ne pas être la seule recrue à ce poste du mercato estival parisien. Malgré la présence de Matvey Safonov et Lucas Chevalier dans ses rangs, le club de la capitale s’intéresserait de près à Zion Suzuki. Depuis plusieurs semaines, le nom de l’international japonais de Parme est associé aux doubles champions d’Europe

PSG – Parme très gourmand pour Zion Suzuki
canalsupporters.com

La Juventus a vu une offre être refusée

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG poursuivrait activement les discussions pour Zion Suzuki. Les échanges se poursuivent entre les trois parties afin de trouver un accord pour un futur transfert. Santi Aouna poursuit en indiquant que le club de la capitale, à ce stade, possède une longueur d’avance sur la Juventus dans ce dossier. De son côté, Gianluca Di Marzio explique que si la Juventus est bien dans la course pour Zion Suzuki, les demandes élevées de Parme auraient refroidi les dirigeants turinois. Pour cela, le club italien aurait activé la piste menant à Guglielmo Vicario, gardien de Tottenham. Le spécialiste du mercato explique que ce serait beaucoup moins couteux pour la Vieille Dame. Enfin, Fabrizio Romano indique que le PSG aurait présenté son projet à Zion Suzuki afin d’obtenir le feu vert du joueur. Il poursuit en expliquant que les Rouge & Bleu seraient prêts à avancer avec Parme alors que la Juventus voulait aussi Zion mais qu’elle a vu sa première offre rejetée.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas2 août 2026

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