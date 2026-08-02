Le PSG possède une longueur d’avance sur la Juve pour Suzuki
Même s’il possède Matvey Safonov et Lucas Chevalier dans ses rangs, le PSG s’intéresserait à Zion Suzuki. Dans ce dossier, il aurait une longueur d’avance sur la Juventus.
Cet été, le PSG s’est offert un jeune gardien prometteur en la personne d’Alessandro Longoni. Mais le jeune portier italien pourrait ne pas être la seule recrue à ce poste du mercato estival parisien. Malgré la présence de Matvey Safonov et Lucas Chevalier dans ses rangs, le club de la capitale s’intéresserait de près à Zion Suzuki. Depuis plusieurs semaines, le nom de l’international japonais de Parme est associé aux doubles champions d’Europe.
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La Juventus a vu une offre être refusée
Selon les informations de Foot
Mercato, le PSG poursuivrait activement les
discussions pour Zion Suzuki. Les échanges se
poursuivent entre les trois parties afin de trouver un accord pour
un futur transfert. Santi Aouna poursuit en
indiquant que le club de la capitale, à ce stade, possède une
longueur d’avance sur la Juventus dans ce dossier.
De son côté, Gianluca Di
Marzio explique que si la Juventus
est bien dans la course pour Zion Suzuki, les
demandes élevées de Parme auraient refroidi les
dirigeants turinois. Pour cela, le club italien aurait activé la
piste menant à Guglielmo Vicario, gardien de
Tottenham. Le spécialiste du mercato explique que
ce serait beaucoup moins couteux pour la Vieille
Dame. Enfin, Fabrizio Romano indique que
le PSG aurait présenté son projet à Zion
Suzuki afin d’obtenir le feu vert du joueur. Il poursuit
en expliquant que les Rouge & Bleu seraient prêts à avancer avec
Parme alors que la Juventus
voulait aussi Zion mais qu’elle a vu sa première
offre rejetée.