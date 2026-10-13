Le PSG pourra compter sur ses supporters à l’Etihad Stadium

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Manchester City pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Il pourra compter sur ses supporters, qui vont se déplacer en nombre en Angleterre.

Un peu plus d’un mois après sa large victoire contre le Slovan Bratislava (6-1), le PSG va retrouver la Ligue des champions demain soir avec le déplacement à Manchester pour y défier City pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue. Pour ce premier choc de la saison en Europe, le club de la capitale pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Laissés au repos contre Le Mans, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé sont de retour alors que Senny Mayulu et Alessandro Longoni sont blessés. Pour tenter de repartir avec un résultat positif de l’Etihad Stadium, le PSG pourra compter sur ses supporters.

750 membres du Collectif Ultras Paris

En effet, comme le rapporte Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, 3000 supporters des Rouge & Bleu, dont 750 membres du Collectif Ultras Paris, sont attendus dans le parcage visiteur de l‘Etihad Stadium. Comme à leur habitude, les supporters donneront de la voix pour pousser leurs joueurs sur le terrain à se surpasser et s’offrir un nouveau succès en terre anglaise, chose qui s’est très souvent produite ces deux dernières années dans les parcours victorieux des Rouge & Bleu avec deux trophées de suite dans la plus grande compétition de clubs au monde.