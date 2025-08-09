Le PSG pourra compter sur un grand nombre de supporters à Udine

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham lors de la Supercoupe d’Europe. Les Parisiens seront soutenus en nombre au sein du BlueEnergy Stadium.

Après sa victoire en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), le PSG a été invité à la Supercoupe d’Europe où il affrontera Tottenham, vainqueur de l’Europa League contre Manchester United (1-0). Cette rencontre se déroule au Stadio Friuli, enceinte traditionnelle de l’Udinese. Ce stade situé à Udine, dans la région du Frioul-Vénétie, peut accueillir 25 144 supporters. Pour ce premier match de la saison 2025-2026, le PSG pourra compter sur ses supporters.

A voir aussi : Abdou Diallo sur le sacre du PSG en LdC : « J’étais émerveillé ! »

6000 supporters du PSG attendus

En effet, comme le rapporte RMC Sport, 6000 supporters du PSG, dont 1000 ultras, sont attendus pour garnir les tribunes du BlueEnergy Stadium. Le média sportif explique que pour le moment, le Collectif Ultras Paris n’a prévu aucun déplacement en car pour cette affiche qui se déroule en plein milieu des vacances et à environ 1.300 kilomètres de Paris. Mais les indépendants sont, eux, en train de s’organiser. Certains ont fait le choix de prendre des bus Flixbus avec un trajet direct depuis la capitale jusqu’à Venise. Ils termineront leur périple en train de Venise à Udine. D’autres ont décidé de prendre leur propre voiture, conclut RMC Sport.