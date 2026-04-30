Le PSG pourra compter sur un très grand nombre de supporters à Munich

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Munich pour y défier le Bayern en demi-finale retour de la Ligue des champions. Le parcage visiteur sera plein à craquer.

Après le match complètement fou sur la pelouse du Parc des Princes en demi-finale aller (5-4), le PSG et le Bayern Munich se retrouvent à l’Allianz Arena pour la manche retour mercredi soir. En Allemagne, les Parisiens voudront valider leur léger avantage et se qualifier pour la troisième finale de Ligue des champions et la deuxième consécutive. Pour cela, Luis Enrique devra faire sans Achraf Hakimi, touché à la cuisse en fin de match mardi et absent plusieurs semaines, ni Lucas Chevalier, blessé à la cuisse à l’entraînement.

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Presque 4000 supporters du PSG

Mais le PSG pourra compter sur ses supporters, qui mettront l’ambiance comme à chaque déplacement des Rouge & Bleu, que ce soit en Ligue des champions, en Coupe de France ou en championnat. Selon L’Equipe, ils seront en effet pas moins de 3700 supporters du PSG à garnir le parcage visiteur de l’Allianz Arena, un stade qui est devenu historique pour le PSG, là où il a remporté la première Ligue des champions de son histoire contre l’Inter Milan (5-0). Le quotidien sportif indique que toutes les places qui leur sont réservées se sont écoulées très rapidement la semaine passée.